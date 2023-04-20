قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن الموعد الذي أعلنته "نيوزويك" لهجوم القوات الأوكرانية المضاد، يتزامن مع ذكرى وفاة أدولف هتلر.

في وقت سابق، كتبت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، نقلا عن وثائق سرية تم تسريبها إلى الشبكة، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعدون أوكرانيا لشن الهجوم المضاد في يوم 30 أبريل.

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وأضاف روغوف في حديث لمراسل "نوفوستي": "بالنظر إلى الطريقة التي يتضرع بها النازيون الجدد في كييف للفاشية، فمن غير المستبعد أن يقوموا بترتيب توقيت هجومهم المضاد ليتوافق مع تاريخ وفاة زعيمهم الأيديولوجي هتلر – أي في يوم 30 أبريل، خاصة وأن هذا التاريخ ظهر في وسائل الإعلام الأمريكية".

وأعرب روغوف عن ثقته بان نهاية فلاديمير زيلينسكي "ستكون مماثلة لنهاية هتلر الوخيمة، وأن القوات الأوكرانية ستواجه نفس الهزيمة التي حلت بقوات ألمانيا النازية".

ويشار إلى أن مقاطعة زابوروجيه انضمت إلى روسيا الاتحادية وباتت ضمن كياناتها الفيدرالية بنتيجة الاستفتاء الشعبي الذي تم في سبتمبر عام 2022.

وفي الوقت الراهن، يسيطر الجيش الروسي على أكثر من 70% من أراضي هذه المقاطعة فيما لا تزال مدينة زابوروجيه تخضع للقوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي