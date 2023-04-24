القوات الأوكرانية تستهدف مستودع نفط في مدينة روفينكي (صور+ فيديو)  

أفاد سفير جمهورية لوغانسك الشعبية السابق لدى موسكو، روديون ميروشنيك، بمحاولة القوات الأوكرانية ضرب مستودع للنفط في مدينة روفينكي، باستخدام مسيرة هجومية.

وأوضح ميروشنيك أنه نتيجة للهجوم الأوكراني، اندلع حريق في صهريج نفط فارغ، ونجحت فرق الدفاع المدني بإخماد الحريق.

وكتب ميروشنيك، عبر "تلغرام"، "وفقا للبيانات الأولية، استخدم النازيون مسيرة هجومية من طراز كاميكازي، وحاولوا ضرب مستودع نفط روفينكوفسكايا، لكنهم أصابوا صهريجا فارغا، وتم تحديد موقع الحريق وإخماده بسرعة".

وأشار ميروشنيك، إلى أنه لم ترد أية معلومات عن وقوع إصابات أو ضحايا في الوقت الراهن، مشيرا إلى عمل وحدات وزارة الطوارئ في الموقع.

المصدر: تاس