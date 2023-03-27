سياسي فرنسي يستذكر تصريحا لترامب ويتهم ماكرون بتعريض الأمن الفرنسي للخطر

اتهم زعيم حزب "الوطنيون" اليميني الفرنسي، فلوريان فيليبو، الرئيس إيمانويل ماكرون، بأنه يشكل تهديدا لأمن البلاد.

وأشار فيليبو إلى تصريح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي قال فيه إن التهديد الرئيسي للسكان في الولايات المتحدة لا يأتي من دول أجنبية، بل يأتي من "السياسيين المرضى والراديكاليين".

وقال: "نفس الشيء في فرنسا! بالنسبة للفرنسيين، يمثل ماكرون تهديدا أكبر بكثير من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو الرئيس الصيني شي جين بينغ!".

المصدر: RT