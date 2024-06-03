علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الأنباء التي تحدثت عن طلب فلاديمير زيلينسكي من رئيس الفلبين فرديناند ماركوس، إرسال مختصين بالطب النفسي إلى أوكرانيا.

ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى أن سلطات أستراليا (رئيس الحكومة وكذلك وزارة الخارجية) أعلنت أنه سيتم تمثيل هذه الدولة في مؤتمر سويسرا الأوكراني، بوزير خدمات الدولة ونظام التأمين ضد الإعاقة الأسترالي.

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وقالت زاخاروفا: "وأخيرا، نطق زيلينسكي بالحقيقة، واعترف بها الغرب. هذه هي على وجه التحديد المشاكل التي يتعين على المشاركين في ما يسمى المؤتمر السويسري أن يعالجوها".

في وقت سابق أفادت وكالة GMA بأن زيلينسكي، طلب من الرئيس الفلبيني، إرسال أكبر عدد ممكن من المختصين في الطب النفسي إلى كييف لمساعدة العسكريين الأوكرانيين.

وحسب الوكالة، قال زيلينسكي خلال اللقاء إن أوكرانيا تحتاج إلى عدد كبير من المتخصصين في الصحة النفسية لمساعدة جنودها في ظل النزاع المستمر مع روسيا.

وأعرب زيلينسكي عن شكره لماركوس لما ذكره من الإمكانيات الإنسانية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا، لا سيما في مجال الطب وعلى وجه الخصوص في مجال الصحة النفسية، مشيرا إلى أن عددا هائلا من الجنود العائدين من الجبهة يحتاجون إلى المساعدة ليتمكنوا من الاندماج مجددا في المجتمع ومع عائلاتهم.

المصدر: وكالات