قتلى وجرحى إثر استهداف مسيرة إسرائيلية لمركبة شرطة في دير البلح وسط غزة (صور)

قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف موقعا مقابلا لأحد مراكز الإيواء في دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن صاروخا أطلق من طائرة مسيرة على سيارة تابعة للشرطة كانت مركونة في محيط الكلية التقنية بدير البلح والتي تحولت إلى مركز للإيواء.

أما الصاروخ الثاني فأطلق باتجاه المواطنين في نفس المكان المكتظ جدا بالنازحين، وتم نقل القتلى وعدد كبير من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى.

المركبة التي قصفها الاحتلال أمام مركز إيواء للنازحين في دير البلح قبل قليل pic.twitter.com/qyVtgY6LPu — فلسطين بوست (@PalpostN) June 4, 2024

المصدر: RT