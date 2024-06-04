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مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية: نحو 55% من مباني قطاع غزة دمرت

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مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية: نحو 55% من مباني قطاع غزة دمرت
Globallookpress
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أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 55% من المباني في قطاع غزة، وأغلبيتها سكنية، تعرضت لضرر كبير أو للدمار، جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع المستمرة للشهر الثامن.

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وأفاد مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية، "يونوسات"، في منشور في منصة "إكس"، أن "ما مجموعه 137.297 مبنى، أي ما يقارب 55% من المباني في غزة"، تضررت.

واستند هذا التقدير إلى مقارنة بين صور التقطتها الأقمار الاصطناعية في 3 مايو 2024، وصور أخرى جمعت منذ مايو 2023 و15 أكتوبر ضمنا، أي بعد أسبوع على اندلاع الحرب على غزة.

وقال المركز إنه "بناء على تحليلنا، حددنا 36,591 مبنى مدمرا، و16,513 مبنى متضررا بشدة، و47,368 مبنى متضررا بصورة متوسطة، و36,825 مبنى من المحتمل أنها تضررت".

وأكد التحليل، الذي نشر في 31 مايو الماضي، أن كل هذه المباني وعددها 135,142 تقريبا هي مبان سكنية.

المصدر: RT

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