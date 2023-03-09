المخابرات الأمريكية: الأشهر القادم ستكون حاسمة في أوكرانيا

أكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليم بيرنز، أن الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، حيث سيتمكن الجيش الروسي من تحقيق تقدم كبير في أراضيها.

وقال بيرنز خلال جلسة استماع أمام لجنة الكونغرس: "وفقا للمعلومات الاستخباراتية، ستكون الأشهر القليلة المقبلة، الأربعة، الخمسة، الستة، حاسمة في ساحة المعركة في أوكرانيا".

وأكد أنه وفقا لنفس التقديرات، فإن الجيش الروسي سيكون قادرا على تحقيق نجاحات تكتيكية، بينما تعتقد المخابرات الأمريكية أنها لن تكون ذات أهمية.

المصدر: نوفوستي