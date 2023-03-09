ضابط استخبارات أمريكي يحذر أوكرانيا من قرب خسارة سواحلها على البحر الأسود

حذّر ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، من أن روسيا ستحرم كييف قريبا من آخر منافذها على البحر الأسود بعد استيلائها على مدينة أوديسا، وتقدمها نحو بريدنيستروفيه.

وقال ريتر في مقابلة على "يوتيوب": "بمجرد أن يضع الروس أيديهم على أوديسا، لا أعتقد حينها أنهم سيتوقفون عند هذا الحد، بل سيتابعون تحرير كل شيء حتى بريدنيستروفيه، التي تقع على بعد 180 كيلومترا من القوات الروسية التي ستمدّ جسرا بريا لتعزل أوكرانيا بالكامل عن البحر الأسود".

وأضاف أن هذا يتماشى مع "خطة فلاديمير بوتين لحماية روسيا من المدفعية الغربية بعيدة المدى التي تم نقلها إلى كييف".

المصدر: نوفوستي