اللعبة الكبرى.. ضابط مخابرات أمريكي يعلن انتصار بوتين على الغرب

أشاد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بدفاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بلاده التي جعلها دولة عظمى قوية من جديد، "بلعبة كبرى لا يرقى لها القادة الغربيون الحمقى".

وقال ريتر على قناته في "يوتيوب": "يحمل يوتين على عاتقه عبئا لا يتحمله أي زعيم غربي معاصر، حيث لا يمتلك أي منهم المهارات الإدارية التي يتمتع بها فلاديمير بوتين، ولا يستحقون حتى قياسهم به... بوتين يدير لعبة من مستوى مختلف تماما... هؤلاء الشباب أضحوكة وحمقى".

وأشار ريتر إلى أنّ الرئيس الروسي تسلم قيادة بلد كان في حالة يرثى له، وجعل روسيا دولة عظمى قوية.

وأضاف: "إن كنت روسيّا، فيمكنك أن تفخر بقائدك لأنه حقق أهدافه رغم كل المحاولات الرامية لمنعه".

وأشار إلى أنه يود أن يرى في الولايات المتحدة قائدا بنفس الصفات الأخلاقية التي يتمتع بها بوتين، المضطر لمقارعة الغرب برمته.

المصدر: نوفوستي