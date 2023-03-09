Variety: منع زيلينسكي من بث رسالة مرئية خلال حفل جوائز "الأوسكار"

كشفت مجلة Variety أن أكاديمية الفنون السينمائية الأميركية رفضت منح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي فرصة إلقاء خطاب عبر الفيديو خلال حفل توزيع جوائز "الأوسكار".

وأوردت الصحيفة الخميس نقلا عن مصدر: "خاطب مايك سيمبسون، ممثل الوكالة الأمريكية لتدريب الممثلين "WME"، إدارة أكاديمية الفنون السينمائية الأمريكية بطلب لتوفير وقت لبث رسالة مرئية من "ممثل كوميدي تحول إلى سياسي".. لكن طلبه قوبل بالرفض".

وأضافت أن "رفض طلب زيلينسكي جاء على خلفية تراجع الدعم الأمريكي لشتى أشكال المساعدات التي تقدم لأوكرانيا."

وذكرت أن زيلينسكي منع العام الماضي من إلقاء خطاب خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، لأن منتج الحفل، ويليام باكر، أعرب عن اعتقاده بأن الاهتمام بالصراع في أوكرانيا يأتي بسبب أنه يخص عرقية البيض". في حين أن سبب الرفض في هذا العام ما زال مجهولا.

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وفي يناير من هذا العام، ألقى زيلينسكي رسالة مرئية خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب". وفي فبراير، قدم رسالة مرئية خلال حفل افتتاح مهرجان برلين السينمائي الــ 73.

وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 95 في 12 مارس. وهذا الاحتفال يجري تنظيمه تقليديا في مسرح دولبي في لوس أنجلوس بكاليفورنيا.

المصدر: تاس