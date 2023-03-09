زاخاروفا: بناء مركز عسكري بولندي في أوكرانيا يجعل وارسو طرفا في النزاع

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن خطط بولندا لبناء مركز تدريب عسكري ميداني في غرب أوكرانيا تجعلها طرفا في النزاع.

وقالت زاخاروفا في بيانها: "من الواضح أن الحديث يدور حول نية وارسو لنشر بنيتها التحتية لزيادة حجم المجموعة البولندية، التي تم الإعلان عنها سابقا باسم الفيلق التطوعي البولندي، والذي سيكون مقره في قاعدة المركز".

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وأضافت: "حقيقة أن هذا الأمر يورط بولندا بالمشاركة المباشرة في النزاع الأوكراني والتي لا تقلق أحدا في وارسو، ولا في كييف".

وصرح وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشاك، بأن بلاده سلمت أوكرانيا 10 دبابات "ليوبارد 2 " من أصل 14 آلية من هذا النوع كانت قد وعدت بها سابقا.

المصدر: RT