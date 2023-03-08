الرئيس البولندي: مستعدون لنقل طائرات "ميغ – 29" إلى أوكرانيا

صرح الرئيس البولندي أندريه دودا، خلال مقابلة صحفية، بأن وارسو مستعدة لتزويد أوكرانيا بطائرات من طراز "ميغ -29" المقاتلة في ترسانتها.

وقال دودا: "نحن على استعداد لنقل طائرات ميغ -29 المتبقية في بولندا، والتي تعمل في حالة جيدة وهي في الخدمة مع قواتنا الجوية، لكييف وأنا متأكد من أن القوات الأوكرانية ستكون قادرة على استخدامها، لأنها تمتلك حاليا طيارين يمكنهم قيادة هذه الطائرات".

وأعرب دودا عن ثقته في أن أوكرانيا ستحتاج في المستقبل لتزويد طائرات F-16، وأضاف: "أعتقد أن القوات الأوكرانية ستستخدم مقاتلات F-16 في المستقبل، لذلك فإن تدريب الطيارين مهم للغاية الآن".

وفي 17 فبراير، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، أن وارسو مستعدة لتزويد أوكرانيا بطائرات "ميغ – 29" المقاتلة، ولكن فقط في تحالف مع دول "الناتو" الأخرى.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى حلف "الناتو" بسبب شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة، كما أشار المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المحادثات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: تاس