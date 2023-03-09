بدء تحرير مدينة يستخدمها الأوكرانيون لقصف دونيتسك

قال ضابط يحمل لقب "سيمون"، إن وحدات من الفيلق الأول للجيش الروسي باشرت بالتمركز في ضواحي كراسنوغوروفكا التي منها عادة تقصف القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك.

وأضاف الضابط الروسي، في حديث لمراسل "نوفوستي": "بعد استهداف المنطقة بقذائف راجمات صواريخ من طراز غراد وتوس-1، باشر مقاتلون من الفوج رقم 11 بالتمركز في أول شارع من ضواحي هذا المركز السكني الهام".

تتضمن المادة التي نشرتها "نوفوستي"، مقطع فيديو يصور ضربة مشتركة براجمات "غراد" و"توس-1"(سولنتسبيوك- الشمس الحارقة).

ويشار إلى أن منظومات "الشمس الحارقة"، مخصصة لتدمير وتعطيل عمل القوات والآليات المدرعة الخفيفة، أما "غراد" فهي مخصصة للقضاء على القوات بما في ذلك المتحصنة في الملاجئ والخنادق. وعادة يتم استخدام ضربات مشتركة من هاتين المنظومتين، لتمهيد الطريق للقوات المهاجمة.

ومن المعروف أن القوات الأوكرانية تستخدم كراسنوغوروفكا، الواقعة شمال أفدييفكا، كنقطة تمركز لقصف مدينة دونيتسك بالمدفعية والصواريخ.

المصدر: نوفوستي