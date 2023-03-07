الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين و11 مسيرة أوكرانية وتصفية أكثر من 325 جنديا أوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط مقاتلتين أوكرانيتين في دونيتسك وخيرسون وتدمير 11 مسيرة، وتصفية أكثر من 325 جنديا أوكرانيا وسط تقدم القوات الروسية على عدة محاور.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك تمكنت القوات الروسية من هزيمة القوات الأوكرانية في غريانيكوفا،وبيستشاينوي وكراخمالنوي بمنطقة خاركوف وستيلماخوفا، روزوفكا، بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وتم تدمير مدفع ذاتي الدفع من طراز Krab بولندي الصنع، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Akatsiya، وتصفية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا.

وتم تدمير مدفع ذاتي الدفع من طراز Krab بولندي الصنع، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Akatsiya، وتصفية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا. في محور كراسني ليمانسك، هزمت القوات الروسية وحدات من القوات الأوكرانية في نيفسكي، تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية وغريغوروفا من دونيتسك الجمهورية الشعبية، وتم تصفية ما يصل إلى 125 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدافع D-20 وD30.

في محور دونيتسك نتيجة العمليات تم تصفية ما يصل إلى 75 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبة قتالية Smerch MLRS ومدفع D- 30، بالإضافة إلى ذلك، في منطقة ماركوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-37 أمريكي الصنع، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من أفيدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

في محاور جنوب دونيتسك وزابورجيه، ألحقت قواتنا هزيمة بوحدات القوات الأوكرانية في مناطق أوغليدار وبافلوفكا ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومالايا توماشكا بمنطقة زابوروجيه.، وتم تصفية أكثر من 60 جنديا أوكرانيا، ومدفعية ذاتية الدفع M109 Paladin أمريكية الصنع، ونظام مدفعي M777 أمريكي الصنع، ومدافع هاوتزر D-30.

في محور خيرسون، تم تدمير ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا وأربع مركبات ومدافع هاوتزر من طراز D-30

تم إسقاط مقاتلة من طراز Su-24 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في دروجكوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.

كما تم إسقاط مقاتلة من طراز Su-25 أوكرانية في منطقة كراينيك بمنطقة خيرسون.

تم اعتراض 12 صاروخا من نظام الإطلاق الصاروخي HIMARS وإسقاط 11 مسيرة أوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخاركوف.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية