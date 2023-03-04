محلل يضع سيناريوهين للتفاوض أمام أوكرانيا ويحثها على سرعة اتخاذ القرار قبل فوات الأوان

نشرت مجلة National Interest، مقالة للكاتب مايكل جاي يتنبأ فيها بمصير أوكرانيا كدولة في حال تعنتت في الدخول بمفاوضات مع روسيا.

إقرأ المزيد

وقال مايكل جاي، إن الأراضي الأوكرانية ستتحول إلى إطلال في حال وافقت أوكرانيا على المفاوضات فقط بعد هزيمة قواتها المسلحة.

وأضاف جاي أن هناك احتمالين فقط لا ثالث لهما لما ستؤول إليه الأوضاع في أوكرانيا، الأول أن تظل معظم البلاد تحت سيطرة كييف، أو أن تتحول أوكرانيا بأكملها إلى أطلال، وسيتم الإطاحة بقيادتها"، وكل ذلك يعتمد على قرار السلطات في كييف متى ستدخل في مفاوضات مع روسيا لتسوية النزاع، قبل أم بعد هزيمة قواتها، إذ أن الاحتمال الأول "قبل" سيتضمن تنازلات إقليمية، أما الاحتمال الثاني "بعد" فسيكون هزيمة كاملة وتحول أوكرانيا إلى أطلال.

وبالتالي، فإن استمرار توريد الأسلحة الغربية إلى كييف سيؤدي إلى حقيقة أن الأوكرانيين سيُخدعون لفترة أطول في مواجهة أخطار أكثر خطورة من تلك التي يواجهونها بالفعل.

وصرحت موسكو مرارا وتكرارا بأن المساعدة العسكرية الغربية لا تبشر بالخير لأوكرانيا وتطيل الصراع فقط.

المصدر: نوفوستي