بيسكوف: ما دام الوضع الداخلي في كييف على حاله فإن العملية العسكرية مستمرة حتى تحقيق أهدافها

صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الوضع الداخلي في أوكرانيا لا يترك أملا في التعويل على إيجاد حل تفاوضي للنزاع، ما يستوجب مواصلة العملية العسكرية الخاصة.

وقال بيسكوف في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية نشر اليوم الثلاثاء: "الوضع الحالي، لا سيما في كييف، لا يترك مجالا للتعويل على أن تتهيأ هناك بيئة مناسبة لمناقشة دقائق أمور التسوية. لذلك، فإن العملية العسكرية الخاصة مستمرة حتى تحقيق أهدافها".

وقال بيسكوف إن هناك قوى في أوكرانيا لا يعجبها نظام كييف الحالي، مشيرا إلى السياسي المعارض فيكتور ميدفيدتشوك وأنصاره، وأضاف: "المشكلة هي أن أولئك الموجودين داخل أوكرانيا يسودهم الخوف ببساطة، فهم يخاطرون بسلامتهم إذا رفعوا أصواتهم بشكل أو بآخر. إنهم معرضون للقتل والإبادة على الفور".

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ورد بيسكوف بالإيجاب على سؤال عما إذا كان بإمكان موسكو بدء مفاوضات مع هذه القوى بعد تحقيق أهداف العملية الخاصة.

وأكد بيسكوف أن الغالبية العظمى من المواطنين الروس تدعم بشكل كامل الرئيس فلاديمير بوتين وأهداف العملية الخاصة ومسار التنمية على أساس الاكتفاء الذاتي.

وبشأن الخطة الصينية لحل أزمة أوكرانيا، أشار بيسكوف إلى أنها تتوافق مع مواقف موسكو فيما يتعلق بضمان الأمن.

المصدر: "نوفوستي"