"نيويورك تايمز": تشكيل مجموعة سرية بريطانية مهمتها توفير ذخيرة سوفيتية لأوكرانيا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن وزارة الدفاع البريطانية شكلت فرقة عمل سرية مهمتها الحصول على ذخيرة حربية سوفيتية لتغطية حاجة القوات الأوكرانية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع: "قامت وزارة الدفاع البريطانية بتشكيل مجموعة عمل هادفة، مهمتها تسليح أوكرانيا وتوفير أسلحة وذخيرة سوفيتية لجيشها".

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ووفقا للصحيفة، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الشركات الأوكرانية المملوكة للدولة بالبحث عن طريق وسطاء في الولايات المتحدة ودول أخرى، لتوفير شراء الدبابات والمروحيات والطائرات ومدافع الهاون.

ونوهت الصحيفة بأن، لندن وواشنطن قامتا بتمويل صفقات السلاح الأوكرانية مع الدول الثالثة ودفعتا أتعاب الوسطاء.

وبحسب الصحيفة، يقوم سماسرة أمريكيون بالبحث عن الذخيرة للأسلحة السوفيتية في مصانع في البوسنة والهرسك وصربيا ورومانيا. وفي يونيو 2022، أبرمت بريطانيا صفقة مع شركة حكومية باكستانية للذخائر لشراء 40 ألف قذيفة مدفعية. ووفقا للاتفاق كان يجب تحول المال إلى وسيط روماني، ومن ثم تسليم الأسلحة من باكستان إلى بريطانيا دون ذكر أوكرانيا. ولكن الصفقة فشلت لأن الجانب الباكستاني لم يتمكن من توفير القذائف.

في يونيو، عرض تاجر أسلحة تشيكي على أوكرانيا ذخيرة وعشرات من الطائرات القاذفة السوفيتية بقيمة حوالي 185 مليون دولار.

وتؤكد الصحيفة على أنه تم استئناف عمل أحد مصانع إنتاج الذخيرة في بلغاريا، وحضر ممثلون عن السفارة الأمريكية حفل افتتاح بعض ورشات المصنع.

المصدر: نوفوستي