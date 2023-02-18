سوناك يزعم بوجود "إيجابيات" لنفاد الأسلحة في مستودعات دول الغرب

قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك إن انخفاض مخزونات أسلحة دول الغرب ليس أمرا سلبيا، وإن ما يتم إرساله إلى كييف "يفي بمهمته الرئيسية في إضعاف القوات الروسية وتعزيز أمننا."

وفي كلمته اليوم السبت أمام مؤتمر ميونخ للأمن، طرح سوناك سؤالا جدليا وفال: "إذا كنت دولة أوروبية ولديك معدات عسكرية في مستودعاتك، فاسأل نفسك سؤالا حول ممّ تم تصميمها بغرض حمايتك، وما هو الهدف منها. فإذا كانت بعض هذه المعدات من الترسانة الموجودة تساعد الآن في تعطيل دبابة روسية، ألن يكون في هذه الحالة بالضبط ما هو موجود في المستودع والذي كان ينبغي استخدامه من أجله؟."

وأردف قائلا: "لذلك لا أعتقد أن نضوب الاحتياطيات العسكرية مشكلة، وأن يُنظر إليه بصورة صارمة بطريقة سلبية، فقد تم إنشاؤه لهذا الغرض. لذلك حتى عندما تُستنفد ترساناتنا، فإذا ساهمت في إضعاف الجيش الروسي، فإنها تساعد على تعزيز أمننا ".

وفي الوقت نفسه، أقرّ سوناك بالحاجة إلى تجديد ترسانات الدول التي تقدم المساعدة لأوكرانيا، وشدّد على أن العمل جار في المملكة المتحدة في هذا الاتجاه.

المصدر: تاس