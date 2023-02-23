الخارجية الصينية: دور واشنطن المدمر في العالم يثير القلق وليس العلاقات بين موسكو وبكين

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين، في إفادة صحفية اليوم الخميس، إنه لا يوجد ما يثير القلق في العلاقات بين روسيا والصين.

وشدد المتحدث الصيني على أن ما يثير القلق حقا هو دور الولايات المتحدة في تخريب السلام وزعزعة الاستقرار في العالم.

وخلال رده على طلب من الصحفيين للتعليق على نبأ يفيد بأن الخارجية الأمريكية قلقة من التعاون بين الصين وروسيا، أضاف الدبلوماسي الصيني: "تقوم العلاقات الروسية الصينية على مبادئ عدم الانضمام إلى التكتلات، وعلى عدم المواجهة وهي غير موجهة ضد أية أطراف ثالثة. وتعتبر هذه العلاقات بمثابة العامل الإيجابي للحفاظ على السلام والاستقرار في العالم، فلا داعي للقلق. ما يجب أن يكون مصدر قلق حقيقي هو دور الولايات المتحدة المدمر للسلام والاستقرار في العالم".

إقرأ المزيد

وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر منتج للحروب في العالم، وعلى مدار تاريخها الذي يزيد عن 240 عاما، بقيت هذه الدولة فقط 16 عاما بدون حروب.

يوم الثلاثاء الماضي، وصل إلى موسكو وانغ يي، رئيس مكتب الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وخلال ذلك التقى الضيف الصيني مع الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك مع وزير الخارجية سيرغي لافروف وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

المصدر: نوفوستي