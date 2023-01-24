لافروف يعلق على مزاعم حول تقويض روسيا لمصالح الغرب في إفريقيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن التصريحات التي تزعم أن روسيا تقوض مصالح الاتحاد الأوروبي في إفريقيا لا أساس لها، وهذه مجرد دعاية.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية إسواتيني، تولي دلادلا، اليوم الثلاثاء، أن الدعاية الغربية تعمل بشعارات "روسيا المعتدية"، "روسيا تقوض مصالح الاتحاد الأوروبي في إفريقيا"، مثل هذه العبارات التي لا أساس لها، ويجري تكرارها مئات الآلاف من المرات على أمل التأثير في أذهان المستمعين والمشاهدين.

وأجرى وزير الخارجية زيارة تاريخية اليوم اليوم الثلاثاء إلى مملكة مملكة إسواتيني، في إطار جولة إفريقية بدأها أمس الاثنين من جنوب إفريقيا.

وعقد لافروف عددا من اللقاءات مع المسؤولين في المملكة، بحث خلالها التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية والإنسانية.

المصدر: نوفوستي