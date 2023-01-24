 
مباشر

لافروف يعلق على مزاعم حول تقويض روسيا لمصالح الغرب في إفريقيا

أخبار العالم

لافروف يعلق على مزاعم حول تقويض روسيا لمصالح الغرب في إفريقيا
Globallookpress
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/um99

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن التصريحات التي تزعم أن روسيا تقوض مصالح الاتحاد الأوروبي في إفريقيا لا أساس لها، وهذه مجرد دعاية.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية إسواتيني، تولي دلادلا، اليوم الثلاثاء، أن الدعاية الغربية تعمل بشعارات "روسيا المعتدية"، "روسيا تقوض مصالح الاتحاد الأوروبي في إفريقيا"، مثل هذه العبارات التي لا أساس لها، ويجري تكرارها مئات الآلاف من المرات على أمل التأثير في أذهان المستمعين والمشاهدين.

وأجرى وزير الخارجية زيارة تاريخية اليوم اليوم الثلاثاء إلى مملكة مملكة إسواتيني، في إطار جولة إفريقية بدأها أمس الاثنين من جنوب إفريقيا.

وعقد لافروف عددا من اللقاءات مع المسؤولين في المملكة، بحث خلالها التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية والإنسانية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا