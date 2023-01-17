مؤسس "فاغنر" يعلن العثور على قتيل من الفيلق الأجنبي الفرنسي في جمهورية دونيتسك

أعلنت الخدمة الصحفية لمؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين عن العثور على مقاتل من الفيلق الأجنبي الفرنسي يفغيني كوليك ميتا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.

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وكانت الخدمة الصحفية لبريغوجين قد نشرت بموقعها الرسمي على تطبيق "تليغرام" أن "زملاء من الفيلق الأجنبي الفرنسي طلبوا منا العثور على يفغيني كوليك، ونأسف للإبلاغ عن العثور على مقاتل الفيلق الأجنبي الفرنسي ميتا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية"، حيث أرفق المنشور بصور لوثائق كوليك، بما في ذلك رخصة قيادة باللغة الأوكرانية.

وفي أبريل 2022، أفيد بأن لجنة التحقيق الروسية تدرس معلومات من وزارة الدفاع الروسية حول مشاركة المرتزقة الأجانب، بما في ذلك من فرنسا، في الأعمال العسكرية إلى جانب أوكرانيا. ووفقا للتقارير، فإن قوات الدفاع الإقليمي لأوكرانيا تضم مقاتلين من الفيلق الفرنسي. وكما ورد في الخدمة الصحفية للجنة التحقيق الروسية، نوفمبر الماضي، أن المحققين الروس اكتشفوا أن اختيار المرتزقة للمشاركة في الأعمال العسكرية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية يتم بمساعدة موظفو السفارات الأوكرانية في الخارج.

المصدر: تاس