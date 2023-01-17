هذه ليست مجرد لعبة.. فيديو من التسعينيات يتنبأ بالصراع في أوكرانيا (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل مصور من التسعينيات لأحد برامج ألعاب الفيديو لمحاكاة الدبابة "أبرامز إم-1" Abrams M-1، والتي تدور أحداثها في أوكرانيا.

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وفي التسجيل يدعو مقدم البرنامج لمشاهدة اللعبة الجديدة بعنوان M-1 Abrams Battle Tank، حيث تهدف اللعبة إلى "حماية العاصمة كييف من الجيش الروسي بعد انضمام أوكرانيا إلى (الناتو)". ويبدو في التسجيل شرح للعبة: "إحدى المهام التي يجب عليك القيام بها في أوكرانيا المستقلة. ووفقا لرؤية مبتكر اللعبة، ستنضم أوكرانيا قريبا إلى (الناتو) لتقوم القوات الروسية بمهاجمتها على الفور. وهنا تأتي الدبابة أبرامز للمساعدة. وخلال المهمة، سوف يقوم اللاعب بالدفاع عن مدينة كييف، عاصمة روسيا القديمة من الغزاة الروس. حيث تحمل اللعبة نزعة دعائية – نراكم في كييف أيها الرفاق".

وعلق بعض المستخدمين ممن شارك الفيديو متسائلا: " أي أدلة أخرى نريد على ما استغرقنا فيه من أوهام". حيث يعود تاريخ البرنامج إلى عام 1997، ويتساءل المستخدم: كم سنة منذ عام 1997 احتجنا لتبديد الأوهام حول الغرب اللطيف والديمقراطي؟

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي