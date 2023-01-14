صحيفة تفضح كذب واشنطن حول دعم قوات نظام كييف

أفادت صحيفة Newsweek في مقال نشرته، بأن الولايات المتحدة والغرب أخلوا بوعودهم، في مسألة دعم أوكرانيا، وسمحوا لأنفسهم بإمداد قوات كييف بكميات كبيرة من الأسلحة.

وأوضح جيسون فيلدز، لصحيفة Newsweek في مقاله، أن "الولايات المتحدة اتخذت إجراءات جديدة في مسألة دعم أوكرانيا، من خلال إمداد قوات كييف بالدبابات، فقبل بضعة أشهر كان تسليم أنظمة Patriot لكييف خطا وعدت واشنطن بعدم تجاوزه، ولكن هذا التغيير في المواقف لم يكن مفاجئا، فالولايات المتحدة لم تكن تنوي إرسال أنظمة HIMARS أيضا".

وأضاف فيلدز، أن الغرب كان مترددا في مسألة الانخراط في الصراع ودعم كييف، منذ بدء الأزمة الأوكرانية عام 2014، إلا أن دول الناتو وبإيعاز من الولايات المتحدة، بدأت في دعم الأزمة الأوكرانية، من خلال تدريب الجنود الأوكرانيين، وإمدادهم بالسلاح تدريجيا.

وأشار إلى أن دعم الناتو لأوكرانيا يبقى ضعيفا، بسبب خوف الحلف من اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وأكد فيلدز، أنه لا توجد ضمانات بعدم إخلال الولايات المتحدة والغرب بالمزيد من الوعود.

وأعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها، في وقت سابق، أنهم أمدوا أوكرانيا بـ 50 مركبة مشاة قتالية من طراز Bradley، و100 ناقلة جند مدرعة طراز M113، و 18 مدفع "هاوتزر" ذاتي الدفع عيار 155 ملم، و18 دبابة، و40 مدرعة طراز Marder، ودبابات AMX-10RC، وعشرات آلاف الذخائر.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية الروسية مرارا، أن أي شحنة أسلحة غربية تتجه إلى أوكرانيا، ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية.

المصدر: نوفوستي