رئيس أوكرانيا السابق يكشف عن موعد ومكان لقاء وزراء دفاع حلف الناتو القادم لمناقشة دعم كييف

صرح الرئيس الأوكراني السابق، بيوتر بوروشينكو، بأن وزراء دفاع دول حلف الناتو سيعقدون اجتماعا في قاعدة "رامشتاين" الألمانية، في الـ 20 من يناير الجاري.

وأوضح بوروشينكو لقناة Sky News، أن وزراء دفاع الحلف، سيجتمعون لحل إشكالات إمداد قوات كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية، وتحديدا دبابات Challenger البريطانية، وLeopard 2 الألمانية، وعربات Bradley القتالية، غيرها من الدبابات الألمانية والفرنسية.

وأفادت صحيفة Bloomberg، في وقت سابق، بأن ممثلي وزارات الدفاع سيجتمعون في قاعدة "رامشتاين" الألمانية، في منتصف يناير.

وأعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها، في وقت سابق، أنهم أمدوا أوكرانيا بـ 50 مركبة مشاة قتالية من طراز Bradley، و100 ناقلة جند مدرعة طراز M113، و 18 مدفع "هاوتزر" ذاتي الدفع عيار 155 ملم، و18 دبابة، و40 مدرعة طراز Marder، ودبابات AMX-10RC، وعشرات آلاف الذخائر.

ومن جهته أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة أسلحة غربية تتجه إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.

المصدر: نوفوستي