رئيس كوريا الجنوبية سيقرر ما إذا كان سيعاقب الجيش على حادث اقتحام مسيرات كورية شمالية للبلاد

نقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤول أن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول سيقرر ما إذا كان سيعاقب الجيش على عمليته الفاشلة ضد تسلل مسيرات كورية شمالية بعد أن انتهاء مراجعة الجيش للحادث.

وفي حديثه للصحفيين، قال مسؤول رئاسي: "ما زال فحص الاستعداد القتالي للجيش تحت الإجراء، لذلك من المتوقع أن ينظر الرئيس يون في الوضع العام ويتخذ قراره، بعد صدور النتيجة النهائية".

وأكد المسؤول أن منطقة حظر الطيران، التي يتخطى نصف قطرها 3.7 كيلومترات حول المكتب الرئاسي، "مختلفة تماما" عن "المنطقة الأمنية" التي يمتد نصف قطرها 500 متر.

هذا وذكرت "يونهاب" أن وزير الدفاع والقيادة العسكرية في كوريا الجنوبية وجهوا دعوات إلى تحمل المسؤولية عن فشل الجيش في إسقاط الطائرات الكورية الشمالية بدون طيار في الأسبوع الماضي، واعترافهم المتأخر بأن إحدى الطائرات دخلت منطقة حظر الطيران المحيطة بالمكتب الرئاسي.

المصدر: "يونهاب"