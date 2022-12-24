البوندستاغ يحذر من خطر تحول ألمانيا إلى دولة مفلسة

حذر نائب رئيس البرلمان الألماني وولفغانغ كوبيكي، من أن البلاد بسبب عدم قدرتها على حل مشكلة أزمة الطاقة، وعدد من المشاكل الأخرى، تخاطر بأن تصبح دولة مفلسة مختلة وظيفيا.

وشدد في مقابلة مع صحيفة بلد، على أنه "إذا واصلنا بهذه الطريقة، وإذا أردنا دفع مساعدات الطاقة لسنوات، فنحن لسنا في خطر اشتراكية الدولة فحسب، ولكن إفلاس الدولة".

وأضاف،"110 مليارات يورو، التي سيتم استخدامها بشكل إضافي لاستيراد الطاقة ومواردها بعد عدم الرغبة أو الاستحالة لتلقي موارد الطاقة من روسيا، ستكون غير متوفرة في مناطق أخرى، ولا يمكن طباعة هذه الأموال وتغطيتها بمساعدة دافعي الضرائب".

في الوقت نفسه، تتخلى الحكومة الائتلافية، في مثل هذا الوضع عن إنتاج الطاقة النووية واستخراج الغاز، مما يثير حنق السياسة.

المصدر: نوفوستي