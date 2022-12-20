بوتين: نظام كييف يتعمد استهداف المدنيين في دونيتسك والغرب يتغاضى عن ذلك

أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن نظام كييف يتعمد استهداف الأحياء السكنية والمدنيين في مدينة دونيتسك.

وقال بوتين خلال اجتماع مع القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين: "من الواضح أن الوضع الأمني ​​في دونيتسك لا يقل حدة عنه في لوغانسك، بالنظر إلى القصف المكثف للقوات الأوكرانية للمناطق السكنية في دونيتسك".

وتابع: "نلفت انتباهكم إلى حقيقة أنه لا توجد وسائل إعلام أجنبية أو منظمات حقوقية، كما يقولون تتحدث عن هذا القصف".

من جهته، طلب بوشلين من الرئيس بوتين تعزيز الدفاع الجوي في دونيتسك لحماية المدن من القصف الأوكراني.

وأوضح بوشلين أنه نتيجة القصف الأوكراني على دونيتسك في الفترة من 2 إلى 18 ديسمبر الجاري، قتل 21 مدنيا، وأصيب 94 آخرون.

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المصدر: سبوتنيك