بوشيلين يقيّم حجم الأضرار التي ألحقتها أوكرانيا بجمهورية دونيتسك الشعبية

قال دينيس بوشلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن حجم الضرر الذي ألحقته أوكرانيا بجمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014 يتجاوز فعليا 1.3 تريليون روبل.

وأضاف بوشيلين لوكالة "نوفوستي": "قامت ممثلة جمهورية دونيتسك الشعبية في مجلس حقوق الإنسان، إيلينا شيشكينا، باحتساب هذه الأرقام وتقدير حجم الاضرار.. إذا تحدثنا فقط عن المساكن المدمرة فإن الأرقام التقريبية لحجم الخسائر، منذ عام 014 ، تقدر بـ 1.3 تريليون روبل، وحتى أكثر من هذا المبلغ المقدر. ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار واحتساب أيضا حجم أضرار المؤسسات المدمرة والدمار الحاصل بالبنية التحتية ومرافق البنية التحتية الحيوية".

وتابع بوشيلين قائلا: "حجم الأضرار فعلا كبير.. نحن نقيّم أضرار كل شيء.. وبعد النصر الأكيد سنحدد كل شيء".

المصدر: نوفوستي