بوشيلين يعلن تحرير أكثر من نصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، خلال مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، تحرير أكثر من 50% من أراضي الجمهورية من القوات الأوكرانية.

وقال: "لقد تم تحرير ما يزيد قليلا عن 50% أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، إذا كنا نتحدث عن السكان، هذا هو أهم شيء بالنسبة لنا فإن الرقم أعلى من ذلك بكثير، لأن السكان في المناطق السكنية أكبر بكثير مما هم عليه في الأراضي المحررة بالفعل".

وبحسب بوشيلين، فإن "المهمة هي تحرير كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية ضمن الحدود الدستورية"، مضيفا، "قواتنا تبذل كل ما في وسعها لضمان حدوث ذلك في أسرع وقت ممكن".

المصدر: نوفوستي