قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة من جوائز "الاستحقاق للوطن" التي شملت حكام المناطق الجديدة التي انضمت للأراضي الروسية، وكذلك لمحاربي العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

جاء ذلك في حفل بالكرملين حيث قدم الرئيس الروسي الجوائز لكل من القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين والقائم بأعمال حاكم جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك والقائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي والقائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون فلاديمير سالدو لما قدموه من إسهامات متميزة في حماية حقوق وحريات السكان المدنيين في المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا من عدوان القوميين الأوكرانيين المتطرفين.

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كذلك منح الرئيس جوائز للمشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، وأمهات الأبطال، وإلى رئيسة تحرير شبكة RT مرغريتا سيمونيان التي تقدمت بالشكر للرئيس بقولها: "إنه الوقت النموذجي لأقول ما أردت أن أقوله، لم تسمحوا بتمزيق القوقاز منذ 20 عاما، ولم تسمحوا بتفجير حمام دم من المذابح العرقية.

شكرا لكم لأنكم في عام 2008 (وكان مدفيديف آنذاك رئيسا بالمناسبة)، لم تدع آكلة لحوم البشر تلتهم أبخازيا وأوسيتيا. شكرا لكم مؤخرا لوقف مذبحة قرة باغ، وبالطبع شكرا لك على إخراج شعبنا من الفم الدموي لآكلي لحوم البشر"، لتختم سيمونيان حديثها: "شكرا سيادة الرئيس لقتلك أكلة لحوم البشر. أنا في خدمة روسيا".

المصدر: تليغرام