كيم جونغ أون يغيب عن فعالية بمناسبة ذكرى وفاة والده

جاء في تقرير لوكالة الأنباء الكورية الشمالية، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون لم يحضر شخصيا فعالية عزاء جرت بمناسبة مرور 11 عاما على وفاة والده كيم جونغ إيل.

وذكرت الوكالة، أن الزعيم الكوري الشمالي، أرسل باقة من الزهور إلى مكان الفعالية.

لليوم الثاني، تشهد كوريا الشمالية فعاليات بمناسبة مرور 11 عاما على وفاة كيم جونغ إيل زعيم البلاد السابق الذي توفي في 17 ديسمبر 2011. ووفقا للعادة المتبعة تم وضع أكاليل الزهور عند التماثيل البرونزية للزعيمين السابقين لكوريا الشمالية على تلة مانسوداي.

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وفي قصر الشمس في بيونغ يانغ، حيث ضريح مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ وابنه كيم جونغ إيل، جرت مراسم عزاء، لكن هذه المرة لم يحضرها كيم جونغ أون وكذلك لم تحضرها أخته كيم يو جونغ.

المصدر: نوفوستي