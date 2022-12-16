مصادر: كوريا الشمالية تستعد لعرض عسكري في بيونغ يانغ

قال مسؤول عسكري كوري جنوبي اليوم الجمعة، إن كوريا الشمالية أظهرت علامات على الاستعداد لعرض عسكري آخر في بيونغ يانغ على ما يبدو فيما يتعلق بجدول سياسي رئيسي العام القادم.

وذكر موقع "إن كي نيوز" نقلا عن صور الأقمار الصناعية لشركة "بلانيت لابز" أن آلاف الجنود بدأوا تدريبات واسعة النطاق لعرض عسكري في ساحة ميريم للتدريب في جنوب شرق بيونغ يانغ.

وأفاد بأنه يمكن أن يقام هذا العرض العسكري في يوم 8 يناير الموافق عيد ميلاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أو يوم 8 فبراير عندما تحتفل كوريا الشمالية بالذكرى الـ75 لتأسيس جيشها الشعبي الكوري.

وقال المسؤول للصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويته إنه "من الصعب تحديد موعد العرض العسكري لكننا نولي اهتماما كبيرا للعلامات التي تشير إلى أن الشمال يستعد لعرض عسكري فيما يتعلق بالجدول السياسي العام القادم".

المصدر: "يونهاب"