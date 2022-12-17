بوشيلين لـRT: خبراء أمريكيون ساعدوا القوات الأوكرانية بتحديث المسيرات التي هاجمت المطارات الروسية

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إن متخصصين وخبراء أمريكيين ساعدوا القوات المسلحة الأوكرانية على تحديث الطائرات بدون طيار التي هاجمت المطارات في روسيا.

وأضاف بوشيلين في تصريح خاص لـRT: "إن تحديث الطائرات بدون طيار تم في مصنع خاركوف للطيران، وإحدى الشركات الأمريكية المتخصصة هي التي ساعدت القوات المسلحة الأوكرانية في تزويد الأجهزة بأنظمة GPS".

وأوضح بوشيلين أن تلك النماذج من الطائرات المسيرة التي تم تحديثها هي ذاتها التي هاجمت المطارات في روسيا.

وتسعى المسيرات الأوكرانية لاستهداف مناطق روسية مختلفة، منها هجوم شنته طائرة بدون طيار، لمطار كورسك في الـ6 من ديسمبر الجاري، والذي أدى إلى اندلاع حريق في خزان نفط بالقرب من المطار دون وقوع إصابات.

كما أظهر تحليل المكونات الإلكترونية للطائرات المسيرة التي استخدمتها كييف في مهاجمة منشآت البنية التحتية في شبه جزيرة القرم أنها مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت عن ذلك البيانات التي توفرت لدى وكالة "نوفوستي" الروسية من السلطات المختصة، حيث تم العثور على إلكترونيات الطيران ومحطات التحكم الطائرات المسيرة التي استخدمها النظام في كييف لمهاجمة منشآت البنية التحتية في مناطق سيفاستوبول وكورسك وبيلغورود وفورونيج.

وتعود تلك التكنولوجيات إلى شركة Spektreworks الأمريكية التي أجرت الإعداد والاختبار الأوليين في مطار سكوتسديل بولاية أريزونا، ثم في وقت لاحق على أراضي بولندا بمنطقة مطار جوشوف، الذي تستخدمه الولايات المتحدة و"الناتو" كمركز إمداد رئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية، فيما أجرى المتخصصون التجميع النهائي واختبارات الطيران لهذه الطائرات المسيرة.

المصدر: RT