متى يشن الجيش الروسي الهجوم الكبير في أوكرانيا؟

تاريخ النشر:16.12.2022 | 18:00 GMT |
آخر تحديث:16.12.2022 | 18:52 GMT | أخبار العالم
ضيف الحلقة القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين.
ندعوكم لاختيار "القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022"، ونلفت عنايتكم إلى أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـ9 من يناير عام 2023 ويتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر العاشر منه.
ندعوكم لاختيار "الشخصية السياسية العالمية الأكثر تأثيرا عام 2022"، ونلفت إلى أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـ9 من يناير عام 2023 ويتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر العاشر منه.
قال مذيع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، غريغ غاتفيلد، إن الرئيس جو بايدن وقع تحت تأثير أفراد أصغر سنا في حاشيته يتّخذون القرارات باسمه في البلاد.
كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة عن إصابة ثنائي جديد في معسكر المنتخب الفرنسي بفيروس الإبل، وذلك قبل يومين من مواجهة الأرجنتين في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
ارتفعت شعبية عارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول "أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية" بشكل كبير خلال وجودها في قطر بنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
كشفت السلطات المصرية، يوم الخميس، تفاصيل التحقيقات الموسعة مع أحد أخطر المزورين الذي تربح من نشاطه المشبوه قرابة 20 مليون جنيه.
خطف المنتخب المغربي الأضواء في نهائيات النسخة الـ22 لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" بأدائه القوي، ووصوله لأول مرة في تاريخه إلى الدور قبل النهائي للمونديال.
توفي رجل دنماركي بعد تعرضه لعضة من قطة بإصبعه قبل أربع سنوات، تسببت في تورم يده واصابته ببكتيريا آكلة للحم في دمه.
أعلن مطار "دوموديدوفو" الروسية بموسكو، أن شركة "مصر للطيران" المصرية ستكثف رحلاتها من المطار إلى القاهرة 14 مرة في الأسبوع.
قالت قناة CNN التلفزيونية، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفض طلب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي نشر كلمته المصورة بالملعب قبل المباراة النهائية لكأس العالم في قطر.
لا يختلف اثنان على أن المنتخب المغربي قدم أداء مبهرا فنيا وتكتيكيا في طريقه لتحقيق إنجاز تاريخي في مونديال قطر، ويصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل للدور الأخير في كأس العالم.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
كشفت وسائل إعلام غربية، الخميس، عن إصابات داخل المنتخب الفرنسي، بفيروس غامض يتسبب بضيق في التنفس وارتفاع بدرجة حرارة الجسم، قبل يومين من نهائي مونديال قطر 2022.
عزّى ملك الأردن عبد الله الثاني، والأمير الحسن بن طلال اليوم الجمعة في نائب مدير شرطة محافظة معان، العقيد عبد الرزاق الدلابيح.
تحدث المواطن الروسي، فيكتور بوت، الذي أطلق سراحه في الولايات المتحدة مؤخرا بموجب صفقة لتبادل السجناء بين موسكو وواشنطن، عن "العنبر الخاص" في السجون الأمريكية.
يستضيف المغرب مونديال الأندية في كرة القدم بين 1 و11 فبراير 2023، بحسب ما كشف رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو الجمعة في مؤتمر صحفي.
أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية إصابة ضابط، وضابط صف، بعيارات نارية، وذلك أثناء تعاملهما مع من وصفتهم بالمخربين الذين قاموا بأعمال شغب واحتجاجات في منطقة الحسينية بمحافظة معان.
علق قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على فيديو يصور تحميل صاروخ "يارس" الباليستي الثاني العابر للقارات داخل منصة إطلاق أرضية ثابتة.
أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، أنها ستبث مباراة الأرجنتين وفرنسا المقررة بعد غد الأحد في نهائي مونديال 2022، مجانا على قناتها المفتوحة.
خرقت سياسية أوروبية الصمت الغربي المريب، وذكّرت الناتو بما فعله بالقذافي، مشيرة من دون مواربة إلى أن الزعيم الليبي الراحل اغتصب بحربة! فما تفاصيل الجريمة التي يتجاهلها الجميع؟
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، إنه يخطط لمتابعة اتفاق السلام مع السعودية، ودعاها للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم وتحقيق سلام تاريخي رائع.
احتج الاتحاد المغربي لكرة القدم رسميا لدى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، على الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مواجهة "أسود الأطلس" وفرنسا في نصف نهائي مونديال قطر أمس الأربعاء.
أثار ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، قلق عشاقه ومشجعي راقصي التانغو حول العالم، وذلك قبل أيام قليلة على مواجهة فرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022.
تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تذمّر قادة بلدان الاتحاد الأوروبي من سياسة واشنطن تجاههم، وقال لهم إن "هذا مصير من يسمح للآخرين بمسح أقدامهم به".
أثار مقطع فيديو نشره علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك حالة كبيرة من الجدل، بسبب انتقاد الإعلامي عمرو أديب على قناة إسرائيلية.
عين حزب المحافظين البريطاني الملياردير المصري محمد منصور، وزير النقل الأسبق ليكون أحد كبار جامعي التبرعات قبل الانتخابات المقبلة، بحسب ما قالت صحيفة الغارديان البريطانية.
ردت الحكومة المصرية في بيان عاجل، على أنباء رفع أسعار المواصلات في البلاد تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وقرض صندوق النقد الدولي.
أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن إيرادات بطولة مونديال "قطر 2022" بلغت 7.5 مليار دولار بزيادة مليار دولار عن مونديال "روسيا 2018".
أكد ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تعمل على إنشاء نظام "بدون تأشيرة" مع دول الخليج العربية.
تحدث مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر، عمرو عثمان، حول فصل الموظف متعاطي المخدرات من عمله بعد عام من تطبيق القانون.
يستعد المجلس التنسيقي لصندوق النقد الدولي للموافقة خلال الساعات المقبلة على طلب الحكومة المصرية الحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار.
نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مشاهد لقضاء قناصين روس على مقاتلين تابعين لقوات كييف و"الناتو" قرب مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
رد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، على تساؤل أحد المواطنين حول الزيارة الحالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن.
كشفت صحيفة "التايمز" الإنجليزية أنه من المتوقع أن يتلقى مانشستر سيتي حوالي 4.5 مليون جنيه استرليني من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب تواجد لاعبي الفريق السماوي في مونديال قطر.
يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي جلسة غدا الجمعة في إطار اجتماعاته الدورية، لمناقشة طلب مصر منحها قرضا بقيمة 3 مليارات دولار.
تحدث مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، عن لقاء كرواتيا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في مونديال قطر، وعن الاحتجاج الذي تقدم به الاتحاد المغربي ضد حكم مباراة "الأسود" وفرنسا.
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اللاعبين الفرنسيين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بسبب الإصابات، لحضور المباراة النهائية ضد الأرجنتين.
نفى الجيش الإسرائيلي تقارير، تروج في السنوات الأخيرة، للتمييز بين جنوده وفقا لمستواهم الاجتماعي.
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن انسحاب القوات الروسية إلى حدود عام 1991 هو السبيل الوحيد لإنهاء القتال في أوكرانيا.
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول مخاطر خروج الصناعة الصينية من الإغلاق.
توقف مشوار المنتخب المغربي في مونديال قطر عند الدور نصف النهائي، إثر خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت أمس الأربعاء وشهدت لقطة مثيرة للجدل.
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار من السيسي حول اتفاقية تحت مسمى "المعرفة المائية".
كشف المحلل السياسي المصري أحمد رفعت، عن تفاصيل هامة حول زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإثارته لقضية سد النهضة.
نعت مديرية الأمن العام الأردنية نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح، وقالت إنه "تعرض لعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال الشغب".
كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الموقف من حملات التطهير التي تقودها السلطات التركية ضد معارضي أردوغان.
تسربت إلى الانترنت مجموعة كبيرة إلى حد ما من بيانات البنتاغون السرية من تقرير عن البرامج البيولوجية العسكرية DTRA في أوكرانيا.
كشفت أسرة السجين علاء عبد الفتاح تفاصيل زيارتها الأخيرة له، والتي جاءت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وشرحت واقع الحالة الصحية له.
عاد لاعب الوسط أدريان رابيو والمدافع دايو أوباميكانو إلى تدريبات المنتخب الفرنسي، قبل ثلاثة أيام من نهائي مونديال قطر ضد الأرجنتين، فيما غاب كينغسلي كومان بسبب "فيروس طفيف".
قال دميتري جوريتسكي، الذي هرب من صفوف الجيش الأوكراني، إن مرتزقة أجانب من ذوي البشرة السوداء، مارسوا عمليات نهب في قرية كورديوموفكا بجمهورية دونيتسك.
صرح حاكم بورياتيا أليكسي تسيدينوف بأن النيران اشتعلت في مروحية من طراز "مي-8" أثناء هبوطها في مطار بايكال بأولان أودي، ولقي جميع أفراد الطاقم مصرعهم.
أعلن مصدر مسؤول لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، أن القاهرة سددت الشهر الماضي نحو 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة.
أعلن الدكتور فيودر تشرنيشوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن الكثيرين يعانون من رائحة الفم الكريهة.
يكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تقديمه اقتراحا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد لقاء ثلاثي يجمعه والرئيس السوري بشار الأسد وتعاون العواصم الثلاثة كشركاء في مكافحة الارهاب.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحث مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مجموعة واسعة من التهديدات التي تشكلها إيران.
غضب قراء صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية من وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتصرفات روسيا في أوكرانيا بـ "الجبانة".
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته في واشنطن، قادة المنظمات اليهودية الأمريكية.
أصيب، اليوم الجمعة، ثمانية ضباط أتراك في انفجار استهدف موكبا للشرطة في محافظة ديار بكر في جنوبي البلاد.
تحطمت طائرة من نوع "إف -35" خلال رحلة تجريبية في إحدى قواعد الجيش الأمريكي في ولاية تكساس.
بات لاعب الوسط المغربي عز الدين أوناحي على رادار بعض الأندية الأوروبية عقب أدائه اللافت في مونديال "قطر 2022" لكرة القدم.
سيغيب مدافع وقائد المنتخب المغربي رومان سايس عن مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال قطر السبت ضد كرواتيا، وذلك وفق ما أكد مدربه وليد الركراكي اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي.
تلقى منتخب كرواتيا، ضربة قوية قبل المباراة الحاسمة ضد المغرب غدا السبت، لتحديد صاحب المركز الثالث في مونديال "قطر 2022".
رئيس الأكاديمية الطبية الدولية أسعد أحمد مطر عن الشذوذ. هل هو علة أم مرض نفسي.
نشرت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأمريكية حوالي 13 ألف وثيقة تتعلق باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي عام 1963.
أكد قائد القوات البرية الأوكرانية، الجنرال ألكسندر سيرسكي، أن من يقلل من شأن الروس سيهزم، وأن الروس ليسوا ضعفاء.
دمّر مقاتلو فرقة "الشجعان" الروسية عددا من العربات لقوات كييف بين مدينتي سفاتوفو، وكريمينايا في جمهورية لوغانسك.
كشف موقع SportBible عن واقعة غريبة من نوعها لمشجع أرجنتيني غير محظوظ قام بالمراهنة على فوز بلاده بمونديال "قطر 2022" على حساب المنتخب الفرنسي.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
قال دبلوماسيون مساء يوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي أقر الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، دون كشف أي تفاصيل.
اندلعت اشتباكات في مدينة نيس الفرنسية بين الجماهير، بعد فوز المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء، في نصف نهائي مونديال بقطر 2022.
تمكّن باحثون من حل اللغز النحوي الذي هزم العلماء منذ القرن الخامس قبل الميلاد.
يدق أطباء بيطريون ناقوس الخطر بشأن إنفلونزا الكلاب الموجودة في تسع ولايات أمريكية على الأقل، بما في ذلك نيويورك وتكساس وفلوريدا وساوث كارولينا وبنسلفانيا.
يشهد العالم مؤخرا طفرة في الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وبينها تطبيق تحرير الصور الروسي "لينزا أي آي Lensa AI" الذي شهد إقبالا هائلا بعد إضافة ميزة الصور الرمزية السحرية.
واصل نجم خط وسط المنتخب المغربي، عز الدين أوناحي، إثارة إعجاب أشهر المدربين في العالم، بعد تألقه مع "أسود الأطلس" في مونديال "قطر 2022".
أكدت عضو الكونغرس، مارغوري تايلور غرين، أن واشنطن تتجاهل حجم الديون الأمريكية ولا تفكر بدافعي الضرائب لدى رصد الأموال لأوكرانيا، فيما بلغ الدين الأمريكي 31 تريلون دولار.
وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر بالخبير الموهوب ومن ذوي الخبرة.
كشفت وسائل الإعلام المصرية عن لقاء خاطف بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد على هامش القمة الأمريكية الإفريقية في الولايات المتحدة.
اتهم نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، غينادي كوزمين، ألمانيا واليابان وإيطاليا بتدنيس ذكرى ضحايا النازية والفاشية، بتصويتها ضد مشروع القرار الروسي لمكافحة تمجيد النازية.
نشرت جريدة "واشنطن بوست" مقالا لكل من جيف شتين وديفيد ستيرن كشف فيه الكاتبان عن أسوأ سيناريوهات تطور الصراع في أوكرانيا.
يعرف مرض السكري بأنه حالة خطيرة يمكن أن تغير حياتك وتتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير.
يعيش منتخب المغرب لكرة القدم فترة ذهبية، حيث يواصل إنجازاته التاريخية غير المسبوقة عربيا وإفريقيا.
أبحر سرب من سفن البحرية الصينية عبر مضيق بالقرب من اليابان إلى غرب المحيط الهادئ، بينما انتقدت بكين تبني طوكيو لاستراتيجية جديدة للأمن القومي تضع نفسها في موقف أكثر هجومية.
حاصرت العشرات من الجماهير الأرجنتينية أحد الفنادق في العاصمة القطرية الدوحة، مطالبين بضرورة بيع التذاكر بأسعارها الرسمية.
قتل الجيش الإسرائيلي شخصا على الحدود المصرية، ادعى أنه كان يحاول تهريب كمية من المخدرات، وكشف أنه مواطن إسرائيلي وليس مصريا.
أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الرباط، انتهاء أزمة التأشيرات بين المغرب وفرنسا.
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأنه إذا كانت هناك طريقة للاستيلاء على النفط والغاز والذهب والماس ومياه الشرب، لشرعت الولايات المتحدة في ذلك على الفور.
نشر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر مقالا في صحيفة The Spectator، حول رؤيته للعالم في ظل الأحداث المتتابعة، وتصوره لما يمكن أن تفضي إليه الأزمة العالمية الراهنة.
تمكّنت الصناعة العسكرية الإيرانية من الإنتاج المتسلسل للصواريخ الباليستية القادرة على الإصابة الدقيقة لأكثر الأهداف حماية والتي تبعد عن موقع إطلاقها مئات الكيلومترات.
أعلنت جماعة هاكرز تدعى Killnet أنها اخترقت موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.
وثقت لقطات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي هتافات الجماهير العربية "لا إله إلا الله محمد رسول الله"والتي هزت أرجاء استاد "البيت" حيث أقيمت مواجهة نصف نهائي مونديال قطر.
اندلعت اشتباكات في مدينة مونبيلييه الفرنسية، بعد فوز المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، في الدور نصف النهائي مونديال "قطر 2022".
استغل المعلق الرياضي العماني، خليل البلوشي، تعليقه على لقاء المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال، ليقدم اعتذاره للإمارات على تصريحات سابقة له أدلى بها خلال مباراة قطر والإمارات.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن القيادات العسكرية والسياسية للدول المعادية وكذلك جيوش الدول الأخرى المتحالفة مع العدو، تعتبر أهدافا عسكرية مشروعة لروسيا.
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ إيغوروف، أن تركيا تشن ضربات على مواقع وحدات حماية الشعب الكردية، وترفض تسيير دوريات مشتركة بحجة سوء الأحوال الجوية.
أعلن البيت الأبيض عن عدم وجود إمكانية لإبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي، معربا عن أسفه بهذا الشأن.
نفى جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، استعداد الجيش الروسي للهجوم على كييف في الوقت الراهن.
تستعد Buick لطرح سيارة LaCrosse الجديدة التي صممت لتكون أقوى منافس لسيارات مرسيدس الشبابية الفاخرة.
زاد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، الجدل المثار حول إمكانية تواجد كريم بنزيما، في المباراة النهائية لكأس العالم أمام الأرجنتين، الأحد المقبل
وصفت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة الأمريكية بأنها المستفيد الرئيسي الواضح من الحزمة التاسعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
علق خطيب جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول في الإمارات، وسيم يوسف، على صور لسجود لاعبي منتخب المغرب بعد المباريات في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن ولقطة ضحكهما معا الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.
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