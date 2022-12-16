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متى يشن الجيش الروسي الهجوم الكبير في أوكرانيا؟

أخبار العالم

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ضيف الحلقة القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين.

مونديال قطر

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