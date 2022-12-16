"نوفوستي": الطائرات التي تهاجم شبه جزيرة القرم مصنوعة في الولايات المتحدة

أظهر تحليل المكونات الإلكترونية للطائرات المسيرة التي استخدمتها كييف في مهاجمة منشآت البنية التحتية في شبه جزيرة القرم أنها مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

كشفت عن ذلك البيانات التي توفرت لدى وكالة "نوفوستي" الروسية من السلطات المختصة، حيث تم العثور على إلكترونيات الطيران ومحطات التحكم الطائرات المسيرة التي استخدمها النظام في كييف لمهاجمة منشآت البنية التحتية في مناطق سيفاستوبول وكورسك وبيلغورود وفورونيج.

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وتعود تلك التكنولوجيات إلى شركة Spektreworks الأمريكية التي أجرت الإعداد والاختبار الأوليين في مطار سكوتسديل بولاية أريزونا، ثم في وقت لاحق على أراضي بولندا بمنطقة مطار جوشوف، الذي تستخدمه الولايات المتحدة و"الناتو" كمركز إمداد رئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية، فيما أجرى المتخصصون التجميع النهائي واختبارات الطيران لهذه الطائرات المسيرة.

إضافة إلى ذلك، فقد تم تنفيذ تركيب الرؤوس الحربية ومهمة الطيران وإطلاق هذه الطائرات بالقرب من أوديسا وكريفوي روغ، بينما تؤكد جميع هذه الحقائق، وفقا للجانب الروسي، التورط المباشر للولايات المتحدة الأمريكية وبولندا، كطرفين فعليين في النزاع، تقدمان دعما عسكريا ولوجستيا كبيرا للنظام في كييف، فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ "الأعمال الإرهابية المشتركة على الأراضي الروسية".

وتحاول الطائرات الأوكرانية المسيرة، منذ يوليو، بشكل دوري، مهاجمة سيفاستوبول، القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي، إضافة إلى أهداف أخرى في شبه جزيرة القرم. وقد استهدفت الهجمات مقر الأسطول ومنشآت الطاقة والمطارات العسكرية، فيما تدمر أنظمة الدفاع الجوي معظم هذه الطائرات.

المصدر: نوفوستي