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الدفاع الروسية: ضربات أمس للمواقع العسكرية ومواقع الطاقة الأوكرانية حققت أهدافها

الدفاع الروسية: تحرير 60 من العسكريين الأسرى الروس في عملية تبادل جديدة

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الدفاع الروسية: تحرير 60 من العسكريين الأسرى الروس في عملية تبادل جديدة
Sputnik
أسرى روس محررون في إحدى عمليات التبادل مع أوكرانيا (صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أنه نتيجة عملية تفاوض تمت استعادة 60 جنديا روسيا أسيرا كانوا في خطر مميت في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "في 6 ديسمبر الحالي، ونتيجة عملية تفاوض، تمت استعادة 60 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، كان يحدق بهم خطر مميت في الأسر".

وأضاف البيان أن الجنود المحررين سيتم نقلهم بطائرات نقل عسكرية تابعة لسلاح الجو الروسي، إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة للدفاع الروسية.

وأشار البيان إلى أن جميع المحررين يتلقون منذ الآن كل الرعاية الطبية والنفسية اللازمة.

المصدر: وكالات

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