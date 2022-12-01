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تبادل جديد للأسرى ما بين روسيا وأوكرانيا

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تبادل جديد للأسرى ما بين روسيا وأوكرانيا
Globallookpress Maksim Konstantinov
صورة أرشيفية
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صرح القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين بأن عملية تبادل للأسرى جديدة تمت اليوم بصيغة 50 مقابل 50.

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جاء ذلك في منشور لبوشيلين بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث قال إن "12 مقاتلا من هؤلاء من جمهورية دونيتسك الشعبية، و8 من جمهورية لوغانسك الشعبية".

وقبل ذلك كانت وزارة الدفاع قد أعلنت عن تبادل ناجح للأسرى مع أوكرانيا، في 26 نوفمبر الماضي، مؤكدة على أن العائدين الروس كانوا يتعرضون لأخطار تهدد حياتهم في الأسر الأوكراني. كذلك أجرت روسيا تبادلا آخر في 24 نوفمبر وفقا لصيغة 50 مقابل 50.

المصدر: تليغرام

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