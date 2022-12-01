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صحفي أوكراني مؤثر يحث زيلينسكي على دفع الجيش الأوكراني لدخول بريدنيستروفيه

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صحفي أوكراني مؤثر يحث زيلينسكي على دفع الجيش الأوكراني لدخول بريدنيستروفيه
Globallookpress Hennadii MinchenkoKeystone Press Agency
الصحفي الأوكراني دميتري غوردون (صورة أرشيفية)
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طالب الصحفي الأوكراني دميتري غوردون، المصنف في روسيا كعميل أجنبي ومتطرف وإرهابي، حكومة مولدوفا منح الجيش الأوكراني الإذن بدخول بريدنيستروفيه حتى "يطرد الجيش الـ 14 الروسي من هناك".

جاء ذلك خلال حوار لغوردون مع قناة NORD NEWS على موقع "يوتيوب"، قال فيه: "إذا طلبت الرئيسة مايا ساندو من كييف تحرير مولدوفا من الجيش الروسي، يمكن القيام بذلك، لأنه في مصلحة أوكرانيا"، حيث يرى غوردون أن أوكرانيا مجبرة على إبقاء قواتها على الحدود مع بريدنيستروفيه "ترانسنيستريا" بدلا من إرسالها للقتال في خيرسون وزابوروجيه بسبب وجود الجيش رقم 14 الروسي (قوات حفظ السلام الروسية) هناك، وخشية أن يحدث اختراق للأراضي الأوكرانية، لهذا فإن الاستخدام الأنسب للقوات العسكرية سيكون بـ"دخولها إلى بريدنيستروفيه وتحريرها من الجيش الروسي".

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وكانت بريدنيستروفيه، المعترف بها من جانب واحد، قد طلبت في وقت سابق من موسكو حماية مواردها من مولدوفا، إضافة إلى ما دعا إليه رئيس مولدوفا السابق إيغور دودون من إقالة حكومة البلاد ومعها رئيسة الجمهورية الحالية مايا ساندو، حيث يرى أن السلطات الحالية لا تفعل سوى "الانتقاد اليومي لروسيا".

وكان الرئيس الأوكراني قد أعرب عن استعداده للرد "بضربة" على تهديد محتمل من بريدنيستروفيه في يونيو الماضي، حيث قال إن أي ضربة محتملة مما أسماه "الإقليم المولدوفي المحتل مؤقتا" ستكون بمثابة "صفعة على الوجه"، ووعد بالرد عليها بـ "ضربة" مضادة.

كذلك كان ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف كان قد كشف عن رغبة كييف الشديدة في فتح جبهة عسكرية في بريدنيستروفيه، وهو ما يمكن أن يشكل "نهاية لمولدوفا".

المصدر: يوتيوب

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