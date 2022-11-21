خبير إسرائيلي يحذر من اقتراب إيران عبر قراصنة من السيطرة على الطائرات الإسرائيلية والأمريكية

قال الرئيس التنفيذي لشركة "كليبر اسكاي" للأمن السيبراني، إن القراصنة الإيرانيين اقتربوا أكثر من أي وقت مضى من القدرة على اختراق الطائرات الإسرائيلية والأمريكية، والسيطرة عليها.

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة الأمن السيبراني الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن قراصنة إيرانيين اقتربوا أكثر من أي وقت مضى من القدرة على اختراق والسيطرة على الطائرات الإسرائيلية والأمريكية.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال "دولف" الرئيس التنفيذي للشركة إن "إيران تعمل على توسيع قدراتها السيبرانية في جميع المجالات، بما في ذلك محاولات الاختراق. طائرات بدون طيار والوصول إلى "يوم الصفر". وتشير قدرة يوم الصفر تتعلق بقراصنة الولايات المتحدة وروسيا والصين الذين يمكنهم تعطيل قطاعات بأكمله، وخاصة البنية التحتية، باستخدام القدرات الإلكترونية".

وقال إن ايران ولأول مرة، بالإضافة إلى تحسين قدراتها، قامت باشراك أدوات الهجوم السيبراني مع حزب الله أكثر من ذي قبل.

وكشف أن إيران قامت أيضا باختراق شبكات وقطاعات دفاعية إسرائيلية، لكن لم يتم الكشف عن هذه القضية علنا.

وقال إن إيران لم تفصح عن هذه النجاحات لحماية قدراتها، وأبقى المسؤولون الإسرائيليون عمليات القرصنة قيد الكتمان لتجنب الإحراج أو الكشف عن مدى الضرر الذي أصاب أنظمتهم.

إقرأ المزيد

وقبل فترة، أعلنت وسائل إعلام عبرية عن اختراق موقع شركة "إنرجين" الإنجليزية المسؤولة عن التنقيب عن الغاز واستخراج الغاز من حقل غاز كاريش لصالح الكيان الصهيوني.

وكتبت القناة 12 العبرية أنه تم تنفيذ هجوم إلكتروني من أراضي العراق ضد موقع هذه الشركة ، ونجحت مجموعات القرصنة في اختراق مواقع هذه الشركة ومكاتب الغاز في فلسطين واخرجتها عن الخدمة.

المصدر: "جيروزاليم بوست"