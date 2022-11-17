القيادة المركزية الأمريكية تقول إن مسيّرة إيرانية من طراز "شاهد" شنت هجوما على ناقلة نفط قبالة عمان

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن مسيّرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" شنت مساء الثلاثاء، هجوما على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان.

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وفي بيان لها، أوضحت القيادة القيادة المركزية الأمريكية قائلة: "في 15 نوفمبر، عند حوالي الساعة 10:00 مساء، في خليج عمان، شنت طائرة بدون طيار إيرانية الصنع هجوم أحادي الاتجاه على ناقلة تجارية ترفع العلم الليبيري".

وأضاف البيان: "تشير التقارير الأولية إلى أن الهجوم أسفر عن أضرار طفيفة بجسم الناقلة، دون وقوع إصابات فحص الحطام الذي أصاب السفينة يكشف أنها كانت طائرة دون طيار هجومية أحادية الاتجاه من نوع شاهد".

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "هجوم بواسطة طائرة بدون طيار ضد سفينة مدنية في هذا المضيق البحري الهام يظهر مجددا الطبيعة المزعزعة للاستقرار لأنشطة إيران في المنطقة".

الجنرال مايكل "إريك" كوريلا ، قائد القيادة المركزية الأميركية: " هجوم بواسطة طائرة بدون طيار ضد سفينة مدنية في هذا المضيق البحري الهام يظهر مجددا الطبيعة المزعزعة للاستقرار لأنشطة إيران في المنطقة ". pic.twitter.com/9uHDdwnpl1 — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) November 16, 2022

المصدر: RT