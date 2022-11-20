مقتل مدني في قصف القوات الأوكرانية لمدينة كريمينايا بصواريخ هيمارس

قالت ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لتسجيل جرائم الحرب الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة كريمينايا من راجمات هيمارس الأمريكية.

وذكرت الممثلية في بيانها اليوم، أن القوات الأوكرانية قصفت صباح الأحد هذه المدينة الواقعة داخل الجمهورية بصاروخ من راجمة هيمارس ونجم عن ذلك مقتل مواطن مدني.

وأضاف البيان: "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية استهدف كريمينايا وذلك في الساعة 8.00 باستخدام راجمة هيمارس. ونجم عن سقوط الصاروخ على المدينة مقتل شخص واحد من مواليد 1993".

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ويشار إلى أنه تم تصميم راجمات الصواريخ هيمارس، في الولايات المتحدة بواسطة شركتي

BAE Systems و Lockheed Martin في 1996-2000 ، وبدأت عمليات إنتاجها اعتبارا من عام 2003.

المصدر: نوفوستي