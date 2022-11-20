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أوكرانيا قصفت جمهورية دونيتسك 27 مرة خلال اليوم الماضي

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أوكرانيا قصفت جمهورية دونيتسك 27 مرة خلال اليوم الماضي
Sputnik
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قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لتسجيل جرائم الحرب الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 27 مرة خلال اليوم الماضي.

وذكرت الممثلية في بيانها، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بـ115 قذيفة من مختلف العيارات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان: "قصفت الفصائل المسلحة الأوكرانية جمهورية دونيتسك 27 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية. واستهدفت خلال ذلك مدن وقرى الجمهورية بـ115 قطعة من الذخيرة المختلفة".

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يشار إلى أنه لم ترد خلال اليوم الماضي، أية أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين. ولكن القصف الأوكراني، تسبب يوم أمس بأضرار لسبعة بيوت في مناطق كيروفسكي وكويبيشيفسكي وبيتروفسكي في مدينة دونيتسك، بالإضافة إلى منشأة بنية تحتية مدنية.

المصدر: نوفوستي

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