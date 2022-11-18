تضرر مدرسة وسط مدينة دونيتسك جراء قصف أوكراني

قالت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية إن القوات الأوكرانية استهدفت وسط دونيتسك وأصابت مدرسة رقم 13 وسط المدينة مساء الخميس.

وقال رئيس بلدية دونيتسك، ألكسي كوليمين: "خلال الليلة الماضية، أطلقت القوات الأوكرانية 10 قذائف من عيار 155 ملم على أحياء وسط المدينة، سقطت اثنتان منها على مقربة من المدرسة".

ووفقا لمكتب أمين المظالم التابع لجمهورية دونيتسك الشعبية قتل أكثر من 8700 مدني، من بينهم أكثر من 130 طفلا، خلال ثماني سنوات من العدوان المسلح من قبل نظام كييف ضد سكان دونباس.

المصدر: نوفوستي