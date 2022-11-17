الكشف عن سر لصواريخ أمريكية انتهت صلاحيتها قبل 25 عاما سقطت في دونيتسك!

عثر سكان محليون بالقرب من مدينة دونيتسك على بقايا محرك الصاروخ الأمريكي عالي السرعة المضاد للرادار من طراز هارم "AGM – 88" مع فترة ضمان منتهية الصلاحية.

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وبحسب العلامات، تم تصنيع الصاروخ في عام 1991، وانتهت فترة صلاحيته قبل 25 عاما، وقد يكون الصاروخ فشل في التقاط الهدف وانفجر ذاتيا.

وكانت حالات مماثلة قد حصلت مرارا في السابق على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية وفي دونيتسك ذاتها، حيث في الغالب لا تعمل بشكل صحيح الصواريخ الجديدة المثبتة بطريقة شبه يدوية على الطائرات الأوكرانية، ونتيجة لذلك يتضرر المدنيون.

وكان ممثلو لجنة التحقيق الروسية قد رصدوا في 25 أكتوبر قصف دونيتسك بصواريخ أمريكية، وسقوط أحدها في منطقة سكنية بالمدينة بالقرب من مطعم بيتزا، حيث أصيب مدنيون ودمرت مؤسسة تموين، وجرى العثور على بقايا يعتقد أنها لصاروخ "هارم" المضاد للرادار.

وبالنظر إلى عدم وجود منشآت عسكرية في المنطقة المتضررة، فمن المحتمل أن تكون هذه أيضا حالة أخرى لاستخدام صواريخ أمريكية غير صالحة زودت بها الولايات المتحدة كييف.

تم اعتماد استخدام الصاروخ المضاد للرادار "AGM-88 HARM"، وهو صاروخ مضاد للإشعاع عالي السرعة، من قبل القوات الجوية الأمريكية في عام 1983، وتبلغ سرعته القصوى 2280 كيلومترا في الساعة أو 630 مترا في الثانية، ومدى هذا الصاروخ يصل إلى 100 كيلومتر عند استخدامه من ارتفاعات عالية.

وللمقارنة، نشير إلى أن السرعة القصوى للصاروخين الروسيين المضادين للرادار "Kh-31 " و"Kh-58" تتجاوز 1000 و1100 متر في الثانية على التوالي، ومدى الإطلاق يزيد عن 200 كيلومتر.

المصدر: نوفوستي