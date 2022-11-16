ضابط أمريكي متقاعد: الاتحاد الأوروبي سئم من "الثقب الأسود" في أوكرانيا

قال الكولونيل المتقاعد بالجيش الأمريكي دوغلاس ماكغريغور على قناة فوكس نيوز، لقد سئم الأوروبيون من إرسال الأموال والمعدات إلى "الثقب الأسود" الأوكراني .

وأضاف ماكغريغور تعليقا على خطط وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستين، للقاء قادة 50 دولة من أجل الحصول على تمويل إضافي منهم لكييف: "وزير الدفاع أوستين يقوم بمحاولة يائسة لوقف التعب من أوكرانيا. في الحقيقة، سئم الأوروبيون من ضخ الأموال فيها. ولقد سئموا من إرسال المعدات إلى هذا الثقب الأسود".

من ناحية أخرى لفت ماكغريغور إلى تصريح صدر مؤخرا عن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، ذكر فيه أن أوكرانيا لا يمكنها الفوز، وتحدث عن إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا، وقال ماكغريغور بهذا الصدد: "من ناحية، تقول الإدارة الأمريكية: دعونا ننفق المزيد من الأموال على هذه القضية الخاسرة، التي سئم الناس منها. ومن ناحية أخرى، يقول رئيس هيئة الأركان المشتركة: حسنا، لقد أوشكت اللعبة على الانتهاء".

المصدر: نوفوستي