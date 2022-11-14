"بوليتيكو": تصريحات البنتاغون حول المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تثير غضب كييف

أفادت صحيفة "بوليتيكو"، بأن تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية مارك ميلي، حول إمكانية بدء مفاوضات تسوية بين موسكو وكييف، أثارت غضب المسؤولين الأوكرانيين.

وبحسب الصحيفة، أشار الأسبوع الماضي ميلي، الذي كان يتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك، إلى عدم واقعية تحقيق أوكرانيا لانتصار عسكري، وأشار إلى أن الشتاء المقبل يفتح فرصة لبدء مفاوضات مع روسيا، وأضافت، تحاول واشنطن طمأنة كييف بأن الولايات المتحدة لا تمنع أوكرانيا من تحقيق أهدافها.

وأبلغ المسؤولون الأمريكيون زملاءهم في كييف أن التوقف الشتوي المتوقع في الأعمال العسكرية، لا يعني أن المحادثات يجب أن تتم في المستقبل القريب، بالإضافة إلى ذلك، البيت الأبيض يعد بمواصلة تقديم المساعدة العسكرية.

وفي وقت سابق، أفادت الصحيفة نقلا عن مصادر، أن الإدارة الأمريكية دفعت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى استبعاد البند الخاص باستحالة التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قائمة شروط بدء الحوار.

وبحسب الصحيفة، فإن التغيير في الموقف "مرتبط بشكل مباشر بدفعة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مرارا وتكرارا، أن القيادة الروسية لا تزال منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا، وأشار إلى أن روسيا مستعدة للاستماع إلى زملائها الغربيين إذا عرضوا تنظيم محادثة حول حل الأزمة، مع مراعاة مصالح موسكو.

المصدر: تاس