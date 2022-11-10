مستشار سابق في البنتاغون: سوليفان أبلغ زيلينسكي أن واشنطن ستقوم بإفشال أية مفاوضات بين موسكو وكييف

قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي دوغلاس ماكجريجور، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أكد للرئيس الأوكراني أن واشنطن ستفشل أية مفاوضات بين موسكو وكييف.

جاء ذلك خلال زيارة سوليفان الأخيرة إلى أوكرانيا والتي اجتمع خلالها مع الرئيس الأوكراني.

وأضاف أن سوليفان أوصاه بعدم القلق حتى وإن استجابت موسكو لأي مبادرة لعقد مفاوضات، لأن واشنطن ستعمد بطريقة أو بأخرى لإفشال أي مفاوضات بين الطرفين.

وأشار إلى أن الرئيس جو بايدن قد يرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا.

ووفقا لماكجريجور، فإن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان خلال زيارته الأخيرة لكييف، طلب من زيلينسكي أن يتظاهر بالود ويخلق وهما باستعداده للتفاوض مع روسيا.

إقرأ المزيد

يذكر أن سوليفان زار كييف في الـ 4 من نوفمبر، والتقى بزيلينسكي، ووزير دفاعه أليكسي ريزنيكوف.

وذكرت شبكة "إن بي سي" نيوز، أن مستشار الرئيس الأمريكي بحث مع الجانب الأوكراني سبل وآليات تسوية الأزمة الأوكرانية بطرق دبلوماسية.

المصدر: lenta.ru