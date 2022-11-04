البيت الأبيض: سوليفان يزور كييف ويلتقي زيلنسكي سرّا

وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إلى كييف بزيارة غير معلنة التقى خلالها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وطمأنه على رصد مساعدات عسكرية إضافية له بـ400 مليون دولار.

وذكر بيان البيت الأبيض الأمريكي، أن جيك سوليفان التقى اليوم بالرئيس الأوكراني زيلينسكي، وبرئيس مكتب الرئيس يرماك، ووزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف، وآخرين في العاصمة كييف.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الزيارة جاءت للتأكيد على "دعم واشنطن الثابت لأوكرانيا وشعبها في الدفاع عن سيادتهم ووحدة أراضي بلدهم".

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وأضاف: "أعلن السيد سوليفان عن حزمة مساعدات أمنية إضافية بقيمة 400 مليون دولار، تشمل دبابات T-72 محدّثة، وطائرات مسيّرة، وتجديد 250 صاروخ أرض- جو من طراز "هوك" لنقلها إلى أوكرانيا".

كما أكد استمرار تقديم "المساعدات الاقتصادية والإنسانية، وبذل الجهود مع الشركاء لمحاسبة روسيا".

المصدر: نوفوستي