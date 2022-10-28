مساعد الرئيس الأميركي الأسبق يقترح تقليص المساعدات لأوكرانيا وتحميل أوروبا تكاليفها

أكد دوغ باندو مساعد الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان أنه يجب على السلطات الأمريكية إعطاء أولوية أكبر لإصلاح اقتصاد البلاد، وتحويل العبء المالي لدعم أوكرانيا إلى الدول الأوروبية.

وقال باندو في مقال نُشر في مجلة "أمريكان كونسيرفتيف": "لماذا تقدم واشنطن مساعدة لأوكرانيا أكثر من أوروبا؟ متى سيفي الأوروبيون بوعودهم للقيام بالمزيد؟ سؤال غبي، الإجابة هي لن يفعلوا ذلك أبدا، على الأقل طالما أن الولايات المتحدة متورطة في ذلك".

إقرأ المزيد

وأضاف: "لا يشعر معظم الأوروبيين بالتهديد على الرغم من القتال المروع الذي يجتاح أوكرانيا، ويتوقعون من أمريكا أن تفعل كل ما هو ضروري لحمايتهم، كان ينبغي على الحكومات الأوروبية أن تأخذ زمام المبادرة وأن تفعل الكثير لدعم كييف وتقوية دفاعاتها".

ويعتبر باندو أنه على واشنطن أن توضح للدول الأوروبية أنها تعتزم إنعاش الاقتصاد الأمريكي، ولكن "هذا يجب أن يبدأ بسحب القوات الأمريكية الإضافية المرسلة إلى أوروبا" و"تقليص المساعدات المالية لكييف ونقل هذه المسؤولية إلى بروكسل".

المصدر: تاس