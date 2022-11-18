المفوضية الأوروبية: لهذا السبب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن على الغرب أن يركز على أشكال أخرى من الأسلحة الإيرانية، كالطائرات المسيرة، ووصفت ذلك بأنه خطر أمني "علينا جميعا".

وقالت المسؤولة الأوروبية مخاطبة "حوار المنامة"، اليوم الجمعة: "لقد استغرق الأمر وقتًا طويلا لمعرفة حقيقة بسيطة للغاية وهي أنه بينما نعمل على منع إيران من تطوير أسلحة نووية، يجب علينا أيضا التركيز على أشكال أخرى لانتشار الأسلحة، من الطائرات دون طيار إلى الصواريخ الباليستية. إنه خطر أمني ليس فقط على الشرق الأوسط، ولكن علينا جميعا".

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وأضافت: "هذا هو السبب في أن الاتحاد الأوروبي قد فرض بالفعل عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ومسؤولين عن إمداد روسيا بطائرات دون طيار، ونحن ننسق مع الشركاء والحلفاء لتبني مزيد من العقوبات ضد إيران ردا على انتشار تلك االطائرات".

وأشارت دير لاين إلى أن دولا خليجية "دقت ناقوس الخطر" لسنوات بشأن قيام إيران بإمداد دول، وصفتها بأنها مارقة، في جميع أنحاء العالم بطائرات مسيّرة.

وقالت دير لاين إن "إيران وروسيا بتحالفهما تقوضان القواعد والمبادئ الأساسية لنظامنا العالمي"، وتساءلت: "أين سينتهي بنا الامر إذا لم يجد ذلك معارضة؟ يظهر التاريخ أنها وصفة لحرب دائمة".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية